Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor
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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor

11.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:50
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Gerçekleştirilecek görüşmelerde 7'nci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümü de yapılacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecektir. Ziyaret vesilesiyle sayın bakanımız Karaçi Başkonsolosluğumuzun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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