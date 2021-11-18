Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı'yla görüştü
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'la bir araya geldi.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Gagauz soydaşlarımız Moldova'yla ilişkilerimize güç katıyor." ifadelerine yer verdi.