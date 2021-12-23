Çavuşoğlu: "Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir" - Haberler
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Çavuşoğlu: "Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir"

AA / Zoom Kaydı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin kapanış oturumunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin kapanış oturumunda konuştu. (2)

Çavuşoğlu: Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir

Çavuşoğlu: Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir

Çavuşoğlu: Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

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AA / Zoom Kaydı - Son Dakika Haberleri

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