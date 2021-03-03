Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz"
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz"

03.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:54

Son dakika haberler... Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle buluşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle yaptığı konuşma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle buluşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle yaptığı konuşma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: 'Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: 'Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: 'Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz'
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: 'Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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