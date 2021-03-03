Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Milletimizin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz"

HDP kapatılırsa milletvekilleri hangi partiye geçecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? Bakanlık, merak edilen soruya yanıt verdi

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Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuktan haber var

Normalleşme sürecinde vahim korona verileri! Vakalar hala çok yüksek

Son dakika haberler... Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle buluşma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle yaptığı konuşma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.