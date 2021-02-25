Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

25.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:28
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile  biraraya geldi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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