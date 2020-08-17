Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu - Luis Abinader Corona görüşmesi Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü. Kaynak: AA