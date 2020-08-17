Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu - Luis Abinader Corona görüşmesi
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
17.08.2020 02:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
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Kaynak: AA