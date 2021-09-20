Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez Blanco ile görüştü
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez Blanco ile Türkevi'nde görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez Blanco ile Türkevi'nde görüştü.