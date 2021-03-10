Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında gittiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında gittiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile görüştü.

Resmi temasları kapsamında Kırgızistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylamasının huzur içerisinde yapılmasından memnunuz. 5.Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını Türkiye'de yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı