Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"
Bakan Çavuşoğlu: " (Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu