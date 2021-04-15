Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"