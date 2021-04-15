Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"

Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: '(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır'

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"

Bakan Çavuşoğlu: " (Kıbrıs için federasyon modeli) Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiç bir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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