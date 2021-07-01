Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...
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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: '(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin... - Haberler
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