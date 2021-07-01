Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya