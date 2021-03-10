Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor
10.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:16
Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu çerçevede, diğer hususlar meyanında Suriye'de mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı