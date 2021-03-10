Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

10.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:16
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu çerçevede, diğer hususlar meyanında Suriye'de mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Er Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:17:29. #1.15#
title