Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu çerçevede, diğer hususlar meyanında Suriye'de mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı