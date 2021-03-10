Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 10-11 Mart tarihlerinde Katar'a bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu çerçevede diğer hususlar meyanında Suriye'de mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı