Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

Bakan Çavuşoğlu: "İtalya ile 30 milyar Dolar hedefine ulaşacağız"

"Potansiyelimizin farkındayız, bu doğrultudan gerekli adımları atacağız"

" Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

"İtalya'nın Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan dolayı ilgisi çok arttı, bu sene salgına rağmen İtalya Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı"

"Antalya dünyanın gözbebeği oldu, sadece turizmin değil diplomasinin de merkezi haline getirmek için çalışıyoruz, Antalya'da 44 fahri konsoloslar var"

ANTALYA - İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İtalya ile ticaret hacmini geliştirmek için çalışıyoruz. Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde İtalya Fahri Konsolosluğu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, İtalya ile her alanda işbirliği yaptıklarına değinerek, bir taraftan ikili ilişkileri geliştirirken diğer taraftan Libya ve diğer konular başta olmaz üzere bölgede barış ve istikrar için birlikte çalıştıklarını kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile sık sık görüşerek, bilgi alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, " İkili ticaret hacmimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi, işbirliğimizi karşılıklı çıkar ve yarar temelinde geliştirmek için çalışıyoruz. İtalya ile ikili dış ticaretimiz bu yıl 2019 yılı seviyesini geçiyor. Ekim ayı itibarıyla bile 2019 rakamını geçiyor, yani 19,1 milyar dolardı bunu yakaladık. Dış ticaretimizde tam bir denge var. 9,3 milyar dolar ihracat yapmışız, İtalya'dan da 9,2 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Yani her iki ülkenin yararına dengeli, sürdürülebilir bir ticaret. Bizim hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak. Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız. Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız. İtalya'nın Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan dolayı ilgisinin çok arttı. Bu sene salgına rağmen İtalya Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı"dedi.

"İtalya Hollanda'yı geçecek"

"Salgına rağmen bir yılda, bir ülke 970 milyon dolar 1 milyar dolara yaklaştı" diyen Çavuşoğlu, " Bu rakamla İtalya, Türkiye'ye 2020'de en çok yatırım yapan ülke oldu. Bu hızla devam ederse, şu anda Türkiye'de toplamda en büyük yatırımcı ülke Hollanda'dır. 27 milyar dolarlık bir yatırımı var. İtalya'nın Hollanda'yı geçeceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesidir, İtalya'nın Türkiye'ye yatırım yapması. Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi geliştirirken sadece her şeyi bizden beklemek doğru olmaz. İş adamlarımızın girişimciliğine çok güveniyoruz. Türkiye'deki diplomatlar da yoğun şekilde çalışıyor. Diplomasi gerçekten o kadar çok katmanlı ki bugün. Sadece ekonomik alanda değil, diğer alanlarda da Dışişleri Bakanlığının tek başına üstesinden gelebileceği bir alan değil. Çeşitlik arttı, diplomasinin içindeki aktörlerin de sayısı arttı. o nedenle fahri konsoloslara da önemli görevler düşüyor"ifadelerini kullandı.

"Antalya dünyanın gözbebeği"

İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan'ın da buna önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Çavuşoğlu, " İki ülke arasındaki ilişkileri turizm daha da geliştirecek. Salgına rağmen sektörümüzün girişimciliği ve bu zor şartlara kendisini kısa sürede adapte etmesi sayesinde bu sene ülkemize gelen turist sayısı geçen seneye göre yaklaşık iki kat arttı. Ama bizim 2019 hedefini yakalayıp, üstüne koymamız lazım. 2023 hedefimiz 50 milyar dolardı, 2019'daki rakamlardan sonra 70 milyar dolara revize ettik. İtalya ile Türkiye arasında turizm alanındaki işbirliğini artırmak için herkese önemli görevler düşüyor. Antalya dünyanın gözbebeği oldu. Sadece turizmin değil diplomasinin de merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Antalya'da 44 fahri konsoloslar var. Yakında Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarla bir araya geleceğiz. Onlardan beklentilerimizi anlatacağız. Bu iş sadece araca CC plaka takmakla olmaz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması gerekiyor"diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya'da Diplomasi Forumu'nun ikincisini 11-13 Martta düzenleyeceklerini belirterek, katılımın yoğun olacağını, şimdiden çok talep olduğun belirtti.

Görev süresini tamamlayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin yarın Türkiye'den ayrılacağını belirten Çavuşoğlu, büyükelçinin iki ülkenin ilişkilerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Gaiani da konsolosluğun hayırlı olmasını temenni ederek, güzel anılarla ülkeden ayrılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.