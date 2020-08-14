Son dakika haberleri... - Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü Son dakika haberi: - Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü BERN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in daveti üzerine İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Bern'de mevkidaşı Bakan Cassis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunun ele alınması bekleniyor. Kaynak: İHA