Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu Hırvat mevkıdaşı Radman ile görüştü
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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu Hırvat mevkıdaşı Radman ile görüştü

26.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:40
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu Hırvat mevkıdaşı Radman ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grliç Radman ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grliç Radman ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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