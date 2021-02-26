Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu Hırvat mevkıdaşı Radman ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grliç Radman ile görüştü.