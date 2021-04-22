Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız" dedi.

Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Türkiye ve Romanya arasında gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu "Türkiye ve Romanya bölgesel güvenlik konusunda ortak bir anlayışı paylaşıyor. Güneydoğu Avrupa'dan başlayarak Kafkaslara kadar ve ötesine uzanan istikrar ve barışı başarmak. Bu bizim ortak hedefimizdir. Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı