Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Gine'ye gidiyor

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, Gine'ye gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Gine'ye gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, Gine'ye gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Gine'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin bu göreve yeniden seçilmesi vesilesiyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinde Gine'yi ziyaret edecektir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı