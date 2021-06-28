Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Matera şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Matera şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, Covid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çok taraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi. Açıklamada, "Toplantıda ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız 29 Haziran günü ayrıca, Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı'na iştirak edecektir. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu'yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülmektedir. G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Sayın Bakanımızın ikili görüşmeler yapması söz konusudur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları
1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları
Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Can Yaman Cem Yılmaz Şevval Şahin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:36:30. #1.15#

title