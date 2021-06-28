Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Matera şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Matera şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, Covid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çok taraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi. Açıklamada, "Toplantıda ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız 29 Haziran günü ayrıca, Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı'na iştirak edecektir. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu'yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülmektedir. G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Sayın Bakanımızın ikili görüşmeler yapması söz konusudur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı