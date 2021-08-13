Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret (2)
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret (2)

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE PAKDEMİRLİ MANAVGAT'TADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen büyük Manavgat yangınının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Manavgat'a geldi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE PAKDEMİRLİ MANAVGAT'TA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen büyük Manavgat yangınının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Manavgat'a geldi.Manavgat Gençlik Merkezi'nde oluşturulan Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli'nin yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli'ye, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT(Antalya),


Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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