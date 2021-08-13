Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret (2)

Son dakika gündem haberine göre BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE PAKDEMİRLİ MANAVGAT'TADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen büyük Manavgat yangınının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Manavgat'a geldi.