Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı, Şaduman Unutmaz - Politika
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Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika