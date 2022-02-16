Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı, Şaduman Unutmaz - Politika
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Politika, Haberler

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