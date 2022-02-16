Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.