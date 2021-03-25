Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:47
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi makamında ağırladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi makamında ağırladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basına kapalı şekilde görüştü. Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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