Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ikinci gününde BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.