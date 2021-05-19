Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün New York'a gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün New York'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın başkanlığında 20 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bugün New York'a seyahat edecektir. Sayın Bakanımızın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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