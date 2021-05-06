Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Pandeminin başından bu yana koruyucu maddelere erişimde...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Pandeminin başından bu yana koruyucu maddelere erişimde kimsenin geride bırakılmaması gerektiğini söyledik, aşı konusunda da aynı fikirdeyiz.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Pandeminin başından bu yana koruyucu maddelere erişimde kimsenin geride bırakılmaması gerektiğini söyledik, aşı konusunda da aynı fikirdeyiz. Ancak birçok ülke ve halk aşıya hala ulaşamadı. Aşının tüm dünyaya yaygın bir şekilde ulaştırılması için ortak üretim dahil daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç var" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı