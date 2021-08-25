Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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