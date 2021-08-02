Son dakika haberleri... Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gereken tedbirleri aldıklarını, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç ve tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gereken tedbirleri aldıklarını, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç ve tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti.

Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmetini sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.

Bilgin, ayrıca yangında evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri konusunda tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların, bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini aktaran Vedat Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Son dakika... Bakan Bilgin: '(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Son dakika... Bakan Bilgin: "(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Muslera Can Bartu Mete Gazoz Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerin ilaçlarına erişimi için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 23:05:20. #1.16#

title