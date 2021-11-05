Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Bakan Bilgin:

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

Bakan Bilgin: "(Sözleşmeli kamu personelinin durumu) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Bakan Elvan: 'Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik'

Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik"
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