Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı

Son dakika haberler: ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını belirterek, "Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını belirterek, "Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin bilgi verdi. Bilgin, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi. 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını kaydeden Bilgin, 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğu belirtti.Bakan Bilgin, 2021 Ocak- Temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54'e ulaştığını belirterek, "Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı