Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı.