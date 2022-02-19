Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattık"

AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin:

Son dakika gündem haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, MİGROS TİC. A.Ş., Vedat Bilgin, Güncel, Haberler

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