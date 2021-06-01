Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz"

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı