Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz"
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Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: "Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz"

Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: 'Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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