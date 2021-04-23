Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı
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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar 3 ay uzatıldığını hatırlattı. Bakan Bilgin, uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini kaydetti. Bilgin, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.

İŞKUR'A BİLDİRMELERİ YETERLİ OLACAKBakan Bilgin, 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceğini belirterek, "İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir" dedi.

Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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