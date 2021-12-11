Son dakika haberleri: Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Bayram havası yaratacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" dedi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Bilgin, İstanbul'da bir fabrikada örgütlendikleri için 400 işçinin kovulduğunu anımsatarak, "Oraya müdahalede bulundum. İstanbul Valimizi aradım ve 'CEO'suyla görüş, hukukumuz olduğunu söyle, yoksa kapısına gelirim, o hukuku uygulatırım' dedim. Hangi görüşten olduğunuza bakmam, ben emeğin örgütüne bakarım. Hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım. İş yerlerinde sendika çok önemli ama sendikalaşmanın oranı hala düşük. Sendikalarımız o konuda yeterince netice elde edememişlerdir. Sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeler yapmak bizim görevimizdir. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki dönemde bir bilinç oluşturmak için beyaz bayrak uygulamasını gerçekleştireceğim. Ne yapacağız? Bir yer örgütlüyse, toplu iş sözleşmesi varsa, hakları karşılanıyorsa, oraya ödül olarak sembolik olarak kolaylıklar getireceğiz. Beyaz bayrak üzerinde, 'burası düzgün ve örgütlü iş yeridir' önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız" diye konuştu.

3600 ek gösterge çalışmalarına değinen Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce Meclis'e göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık. Meclis'e geldiği zamanda Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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