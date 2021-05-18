Son dakika haber! Bakan Bilgin: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz"
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Son dakika haber! Bakan Bilgin: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz"

Son dakika haber! Bakan Bilgin: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "15 Temmuz gibi hainliklerin hedefi olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "15 Temmuz gibi hainliklerin hedefi olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa hepsinin korkulu rüyası ve baş düşmanı olmuş, Türkiye'nin Batı vesayetinden çıkıp tam bağımsız olması uğruna canını ortaya koymuş, 15 Temmuz gibi hainliklerin hedefi olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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