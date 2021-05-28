Son dakika haberleri... Bakan Bilgin Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
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Son dakika haberleri... Bakan Bilgin Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ve soydaş Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutluyor, Azerbaycan Türklerine selamlarımı gönderiyorum. Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik ve beraberlik her hal ve şartta devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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