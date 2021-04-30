Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: "1 Mayıs aynı zamanda demokrasi mücadelesidir"

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan'ı ziyaret etti. (1)

"1 Mayıs işçi hareketi açısından çok önemli bir tarihtir"

"1 Mayıs demokrasiyle özdeş bir kavramdır. Çünkü, 1 Mayıs aynı zamanda demokrasi mücadelesidir"

"Türkiye'nin demokratikleşmesi, bundan hiç şüphemiz yok, her özgürlük gibi, emeğin, hak ve özgürlüklerinin de kapısını açan, genişleten bir hareket olmuştur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya