Son dakika haberleri | Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
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Son dakika haberleri | Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Son dakika haberleri | Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
16.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:13

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadesini kullandı.


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Kaynak: DHA

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