Son dakika haberleri! Bakan Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu Bir son dakika haberine göre Bakan Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşu olan İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve...

Bakan Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşu olan İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu. Kaynak: İHA