Son dakika haberleri | Bakan Albayrak'tan "Milli Enerjimizi Üretmeye Başlıyoruz" paylaşımı Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya paylaşımı ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılışı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya paylaşımı ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılışı ile ilgili paylaşımda bulundu. Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor. ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. Kaynak: AA