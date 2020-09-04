Son dakika haberleri | Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı
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Son dakika haberleri | Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı

Son dakika haberleri... HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimlerine ilişkin, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün" dedi.

Son dakika haberleri | Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı
04.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:23

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimlerine ilişkin, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün" dedi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün. Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı. 

 


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Kaynak: DHA

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