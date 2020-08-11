Son dakika haberleri! Bakan Albayrak Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik?
Son dakika haberi... ANKARA Bakan Albayrak Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum.
11.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:08
ANKARA Bakan Albayrak Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum
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Kaynak: DHA