Son dakika haberleri: - Bakan Albayrak: "Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı... Gelen son dakika haberine göre - Bakan Albayrak: "Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi.

- Bakan Albayrak: "Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. " Kaynak: İHA