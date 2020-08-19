Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Çok daha güzel günler bizi bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Çok daha güzel günler bizi bekliyor

Son dakika haberlerine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak.

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Çok daha güzel günler bizi bekliyor
19.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:21

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak. Cumayı bekleyelim. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Bakan Albayrak, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Albayrak, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile tarihi bir açılış yaptık. Bundan yaklaşık 4 yıl önce bir stratejiden bahsetmiştik, Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerimizden bahsetmiştik. Bunun en tarihi adımlarından bir tanesini atmış oluyoruz, çok onur verici, gurur verici bir iş. Türkiye özellikle güneş teknolojilerinde dünyada hatırı sayılır ülkelerden biri olacak bir tesisin açılışını yaptık. Türkiye'de sadece ekonomik enerji politikaları anlamında değil bir psikoloji eşiğin aşılması anlamında da çok tarihi bir iş. Daha güzel tarafı da milli ekonomiden, katma değerli ekonomiden bahsediyoruz. Türkiye'nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, yetişmiş iş gücüne, dönüşüm modeline örnek olacak yatırım modeli burada var. Burada Türkiye'ye, Türk mühendislerine, kendi insan kaynağınıza güvendiğinizde Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden biri olacak. Artık bu teknolojileri daha da ileri noktalara taşıyacak süreç başlayacak" dedi.

'TÜRKİYE ÇOK TARİHİ PROJELERE İMZA ATIYOR'Albayrak, bunun bir sonraki adımının, bu teknolojilerin gelişmesinde bir sonraki adımın enerji depolama olacağını ifade ederek, "Biz bunu başardıysak, pil depolama, enerji depolama altyapısıyla ilgili bunun yakın gelecekte de gerçekleştiğini göreceğiz. Türkiye çok tarihi projelere imza atıyor. Ben her yerde ifade ediyorum. 'Beton edebiyatı' lobisi var. Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her attığımız adım bu ideale ve hedeflere perçinlenerek ulaşmamız için çok daha güzel bir süreci ortaya koyacak. Ama şunu çok net söylüyorum; önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak" ifadelerini kullandı. 'CUMAYI BEKLEYELİM'

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin sorulması üzerine ise, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 3. Sayfa
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Spor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Güncel
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aamir Khan Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Çok daha güzel günler bizi bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 18:55:51. #1.15#
title