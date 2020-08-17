Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm... Son dakika gelişmesine göre Bakan Albayrak: "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı.

Bakan Albayrak: "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı." Kaynak: AA