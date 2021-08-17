Son dakika gündem: Bakan Akar: "Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız"
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Son dakika gündem: Bakan Akar: "Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız"

Son dakika gündem: Bakan Akar: 'Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslarası Savunma Sanayi Fuarı açılışında bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız" dedi.

Bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslarası Savunma Sanayi Fuarı açılışında bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız" dedi.

Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 21) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve çok sayıda yerli ve yabancı ülke bakanları ile üst düzey askeri personel katıldı. 3 gün boyunca sürecek olan fuar bir törenle açıldı.

Program açılışında bir konuşan yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilediğini ifade ederek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize siz katılımcılara dost ve müttefiklere hayırlı olmasını diliyorum. Politik askeri ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak birçok ülke gündemine ilk sıralarda yer almaktadır. Güçlü ve etkili olabilmek için proaktif tedbirler almak gerekmektedir. Yarının dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler kendilerini güncel tutmak zorundalar. Siber güvenlik yapay zeka robotik sistemleri yakından takip etmekteyiz. Lazer silahlardan yönlendirilmiş enerji silahlarına kadar birçok ürünü kullanmaktayız. Ayrıca geleceğin savunma teknolojilerinde kara deniz ve hava dışında karşımıza gelmek bulunmaktadır. Siber sistemler alanında üstünlüğü ele geçirmek diğer alanlarda da başarılı olmak için önemli olacaktır" dedi.

"YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANIMIZI YÜZDE 50'LERDEN YÜZDE 80'LERE ULAŞTIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Akar, savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80 seviyelerine geldiğini belirterek, "Türkiye cumhurbaşkanımızın talimatı teşviki ve desteği ile hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiş ve kaydetmektedir. Savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere ulaştırmış bulunmaktayız. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz daha kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun bilincindeyiz. Amacımız milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayimizi etkin ve yenilikçi anlayışla çok daha ileriye taşıyıp rekabet edebilir seviyeye getirmektedir. Projelerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Dost ve müttefik ülkelerle işbirlikleri kurmaya ve anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Zira yabancı ülkelerin ülkemize yaptığı yatırımlarda savunma sanayimizde önemli katkılar sunmaktadır. Dost ve kardeş ülkelere desteğimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

(Murat Delice - Hakan Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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