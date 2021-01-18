Son dakika haberleri: Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne geldi.

Büyükelçi Fatih Yıldız ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Ziyaret sonrasında Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Erbil'e geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı