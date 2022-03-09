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Son dakika haberleri | Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu belirtildi. Böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybı yaşanmamasının, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu kaydedildi. Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için daha önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Politika, Haberler

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