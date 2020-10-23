Son dakika haberleri! Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
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Son dakika haberleri! Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"

23.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:03
Son dakika haberleri! Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı

Son dakika habere göre Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"

Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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