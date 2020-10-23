Son dakika haberleri! Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"

Son dakika habere göre Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"