Son dakika haberleri! Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
23.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:03
Son dakika habere göre Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer