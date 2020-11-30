Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun...
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Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun...

30.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:35
Son dakika haberleri... Bakan Akar:

Son dakika haber... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız."

Bakan Akar: " (TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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