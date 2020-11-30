Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun...
30.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:35
Son dakika haber... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız."
Bakan Akar: " (TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı