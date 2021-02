Son dakika haberleri... Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimizin harekatıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, 'Pençe Kartal- 2 Harekatı' başladı. Bunun amacı; Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Kış-2021 Tatbikatı'na katılan askerleri izledi. Tatbikatı takip eden 2 bakan, Mehmetçik'i başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Askerlere seslenen Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevinin karada, denizde, havada Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı başta olmak üzere tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması olduğunu belirten Bakan Akar, "Kutsal vatan topraklarımızın savunulması, 83 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması, bekamız için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Akar, bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden harekatlara ilişkin şunları söyledi: "İnşallah terör belasından hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir. Son aldığımız istihbari bilgiler çerçevesinde, oradaki teröristlerin varlığının devam ettiği, belirli yerlerde toplandıkları ve bir saldırı hazırlığı içinde oldukları yönünde istihbarat edinilmesinin ardından dün saat 02.55'ten itibaren Hava Kuvvetlerimizin harekatıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, 'Pençe Kartal- 2 Harekatı' başladı. Şu anda devam ediyor. Bunun amacı; teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak."'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'Ülkenin, sınırların ve vatandaşların güvenliği için mücadelenin devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Pençe Kartal- 2 Harekatı'nı da dost ve müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde hiçbir komşumuzun topraklarıyla ilgili hak ve alakalarını çiğnemek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın, halkımızın güvenliği, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması. Bütün faaliyetlerimizin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.NATO ile Irak'ta birtakım çalışmaların da yapıldığını anımsatan Akar, "Biz bu manada Irak ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, geliştirmek, NATO konusundaki her türlü bilgi ve tecrübelerimizi de paylaşmak suretiyle Irak Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin bir hale gelmesi konusunda bize düşen ne varsa, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, bunları da yapmaya hazırız. Bu konuda ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilir. Ayrıca savunma sanayii, temin, tedarik bakımından alınacak ilave tedbirleri de kendileriyle görüştük, görüşmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Tatbikatların askeri faaliyetlerin içinde önemli yer tuttuğunu belirten Bakan Akar, "Şu anda 5- 6 alanda operasyon, harekat devam etmekle birlikte tatbikatlarımızı da aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktayız" diye konuştu.Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini dile getiren Akar, "Bütün dünyada bir kez daha görülmüştür ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımı, nitelikli personeli ile kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçtedir. Ülkelerimizin ve Türk milletinin savunması, güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne herkesin güvenmesi gerektiğini de bir kez daha burada gözler önüne sermiş bulunuyoruz" dedi.Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin sadece sözde olmadığını Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için gerçekleştiği harekatta bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Akar, "Biz gerçekten kederde, kıvançta bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ve zaferle sonuçlanan harekatı büyük gurur, mutluluk ve sevinçle izlediklerini belirten Akar, "Bizim hiçbir şarta bakmaksızın daima Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzun bütün dünya tarafından bilinmesi lazım" dedi.'TÜRKİYE'NİN KATKILARI UNUTULMAMALI'Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğinin önemine işaret etti. Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ, PKK/YPG'ye gerekli operasyonları yaptığını anımsatan Akar, "Harekatlar, çok şükür başarılı bir şekilde, Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlığıyla icra edildi ve orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada herhangi bir şeklide terör koridorunun inşa edilemeyeceğini, kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.Akar, Suriye'de anayasa tartışmalarının yapılmasında, siyasi çözümün, seçimlerin görüşülmesinde Türkiye'nin katkılarının unutulmaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye bu bölgeye müdahale edip de oradaki teröristleri etkisiz hale getirmeseydi, göğüs göğüse mücadele etmek suretiyle DEAŞ'lı 3 bin terörist etkisiz hale getirilmeseydi, PKK/YPG orada durdurulmasaydı, Suriye'deki resim çok daha farklı olurdu ve siyasi çözüm konuşma noktasına gelinemeyebilirdi. Bunda Türkiye'nin etkisi, katkısı yadsınamaz, çok büyük. Ayrıca, eğer Türkiye bölgede bu varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akının nelerle sonuçlanacağını, ne sonuçlar doğuracağını da herkesin iyi düşünmesi lazım."'TIRMANDIRICI DİLDEN UZAKLAŞMALARI LAZIM'Kıbrıs'ta, Ege'de, Akdeniz'de yaşananlara değinen Akar, Türkiye'nin kimsenin hakkına göz dikmeden hakkını, hukukunu korumak istediğini; diyalogdan, siyasi çözümden yana olduğunu belirtti."Hiçbir şekilde asil milletimizin zerre kadar dahi hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz" diyen Bakan Akar, bunun ilgili herkes tarafından bilinmesini istedi. Akar, Ege istişare görüşmelerinin başladığını anımsatarak, bugüne kadar ikisi Atina'da biri Ankara'da yapılan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki toplantının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için beklediklerini söyledi. Bunun için Yunanistan'ı davet ettiklerini, bu toplantının yapılmasıyla daha iyi bir diyalog ortamının doğacağını, sorunların görüşmeler yoluyla çözülebileceğini değerlendirdiklerini belirten Akar, şöyle devam etti: "Bölgede Yunanlı komşularımızın gerilimden uzak durması, gerilimi artırmaması, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı dil kullanmamaları lazım. Yunanlı komşularımızın bu tehdit dilinden vazgeçmesi, tehdit diliyle bugüne kadar hiçbir yere varamadıklarını görmeleri lazım. Yunanlı dostlarımızın, komşularımızın her seferinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki meseleleri, sanki Türkiye ile AB, ABD veya başka Avrupa ülkeleri arasındaymış gibi göstermelerinden vazgeçmeleri lazım. Çünkü bu dille problemlerin çözülmesine değil, yayılmasına sebep oluyorlar. Tehdit dilini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu tırmandırıcı dilden uzaklaşmaları lazım."'TÜRKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE SUSMAYACAK'Herkesin askeri eğitimini, tatbikatını yapabileceğini ancak bir komşu ülkenin hedef gibi gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, "Tabi ki sizler ziyaretlerinizi yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz ama hiçbir ada yokmuş gibi tamamen Türkiye'nin yanındaki 300- 500 metre, 3- 5 kilometre uzaklıktaki adalara cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanları, tüm askerler... Bu ziyaretlerin herhangi bir şekilde tahrike, gerilimi artırıcı bir olaya dönüşmemesi lazım" açıklamasında bulundu.Akar, Yunanistan'ın silahlanma yarışına girmesinin iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığını, bunun tehdit unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını belirterek, bunlarla Türkiye'nin hiçbir şekilde susmayacağının bilinmesini istedi. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda da çok kararlı olduğunun altını çizen Akar, Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varmanın mümkün olmadığını vurguladı. Bakan Akar, "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri" diye konuştu.'TSK, COVİD-19 İLE MÜCADELEDE İLK SIRADA'Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör bir devlet olduğunu hatırlatan Bakan Akar, Türkiye'nin bu hakkından vazgeçmeyeceğini, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin haklı davalarının yanında olmaya devam edileceğini kaydetti. Akar, koronavirüsle mücadeleye de değinerek, Covid-19'la mücadele konusunda TSK'nın dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yaptığı konuşmada, Türkiye ile tatbikat yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tatbikatın, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapıldığını ifade eden Bakan Hasanov, şöyle konuştu: "TSK, dünyanın en güçlü ordularındandır. Kardeş ülke ile güçlü bir iş birliğimiz mevcut. TSK'nın tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarih, din ve medeniyet, iki ülke arasındaki köklü bağları teşkil eder. Liderimiz Haydar Aliyev tarafından 'tek millet iki devlet' olarak ifade edilen Türkiye- Azerbaycan ilişkileri, bugün de devlet başkanlarımızın rehberliğinde umutla devam etmektedir. Azerbaycan ile Türkiye arasında alakaların ve kardeşliğimizin devam etmesinde devlet başkanlarımızın katkısı büyük."Bakan Hasanov, Azerbaycan'ın 44 günlük muharebede Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarının işgaline son noktayı koyduğunu belirterek, bu muharebede Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Bunun, iki ülke arasındaki birliğin nişanesi olduğunu aktaran Hasanov, şunları kaydetti: 'BÜTÜN DÜNYA KARDEŞLİĞİMİZİN SARSILMAZ OLDUĞUNU GÖRDÜ'"Muharebe zamanında Türkiye, politikasını çizdi ve bizim yanımızdaydı. Siyasi, manevi ve diplomatik desteklerle yanımızda oldu. Türkiye bu tutumuyla dünyaya şu mesajı verdi: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bütün dünya bir daha gördü ki Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir. Türkiye'nin yanımızda olması bizi daha da gururlandırdı, bize güç verdi. Biz bu güçten istifade ederek işgal altındaki topraklarımızı azat ettik. Azerbaycan halkı bunu çok kıymetlendirdi. Türkiye'nin bize verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum."

Hasanov, Karabağ muharebesinin Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini daha iyi şekilde güçlendirdiğini vurgulayarak, "Azerbaycan ve Türkiye askerleri, Azadlık Meydanı'nda zafer geçidinden geçtiler. Bu tarihi günde Azerbaycan halkı da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla desteklerini göstermiştir. Kış tatbikatımızın da başarılı, hayırlı geçmesini temenni ediyor ve hepinizi tebrik ediyorum. Eminim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, ilişkilerimiz böyle devam edecek. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı