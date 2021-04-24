Son dakika haberleri | Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava...

Son dakika haber: Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır.