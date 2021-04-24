Son dakika haberleri | Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava...
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Son dakika haberleri | Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava...

Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır.

Bakan Akar: "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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